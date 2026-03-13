ВСУ атаковали регион России в тысяче километров от украинской границы

Соколов: Беспилотники ВСУ атаковали Кирово-Чепецк

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Кирово-Чепецк. Об этом сообщил глава Кировской области Александр Соколов, передает РИА Новости.

«Сегодня утром [13 марта] была предпринята атака беспилотными летательными аппаратами на Кирово-Чепецк», — заявил губернатор.

Регион расположен в тысяче километров от украинской границы.

По данным Соколова, никто не пострадал. На месте прилета дронов работают представители оперативных служб.

Ранее было объявлено о прилетах в Кировской области 4 марта. Тогда также обошлось без пострадавших.