Загадочный олень покалечил таксиста и его пассажира

В Таиланде олень выскочил на дорогу, врезался в мототакси и покалечил пассажира

В Таиланде олень выскочил из кустов на дорогу, врезался в мототакси и покалечил водителя и пассажира. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 11 марта в районе города Паттайя. Таксист Крицана рассказал на своей странице в социальной сети, что животное бросилось под его мотоцикл, когда он вез туриста. В итоге оба пострадали: Крицана разбил лицо, а иностранный гражданин сломал запястье. Мотоцикл тайца получил серьезные повреждения. Животное убежало.

Крицана попросил жителей района помочь найти владельца загадочного оленя. Мужчина отметил, что животное неожиданно появилось в густонаселенной местности, вдали от естественной среды обитания, а значит, скорее всего, сбежало из чьего-то придомового питомника. Таксист пояснил, что на момент аварии не успел продлить страховку мотоцикла. Его также обязали оплатить дорогостоящее лечение пострадавшему туристу.

Люди в интернете стали гадать, откуда мог появиться олень. Некоторые написали, что несколько раз видели этих животных в том районе, а один мужчина рассказал, что его жена и дочь чуть не попали в аварию из-за оленя на дороге. В итоге Крицане посоветовали обратиться в местную администрацию и узнать, не содержит ли кто-то оленей.

Ранее сообщалось, что в США олень несколько дней держал в страхе жителей пригорода Нью-Йорка. Животное бросалось на автомобили, заборы и даже «стучало» копытами в двери.