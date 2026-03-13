Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:49, 13 марта 2026

Загадочный олень покалечил таксиста и его пассажира

Никита Савин
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Таиланде олень выскочил из кустов на дорогу, врезался в мототакси и покалечил водителя и пассажира. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел 11 марта в районе города Паттайя. Таксист Крицана рассказал на своей странице в социальной сети, что животное бросилось под его мотоцикл, когда он вез туриста. В итоге оба пострадали: Крицана разбил лицо, а иностранный гражданин сломал запястье. Мотоцикл тайца получил серьезные повреждения. Животное убежало.

Крицана попросил жителей района помочь найти владельца загадочного оленя. Мужчина отметил, что животное неожиданно появилось в густонаселенной местности, вдали от естественной среды обитания, а значит, скорее всего, сбежало из чьего-то придомового питомника. Таксист пояснил, что на момент аварии не успел продлить страховку мотоцикла. Его также обязали оплатить дорогостоящее лечение пострадавшему туристу.

Люди в интернете стали гадать, откуда мог появиться олень. Некоторые написали, что несколько раз видели этих животных в том районе, а один мужчина рассказал, что его жена и дочь чуть не попали в аварию из-за оленя на дороге. В итоге Крицане посоветовали обратиться в местную администрацию и узнать, не содержит ли кто-то оленей.

Ранее сообщалось, что в США олень несколько дней держал в страхе жителей пригорода Нью-Йорка. Животное бросалось на автомобили, заборы и даже «стучало» копытами в двери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    Израиль объявил о начале ударов по Тегерану

    На Западе сделали предупреждение из-за решения Трампа по России

    На Украине высмеяли встречу Зеленского с сыном свергнутого шаха Ирана

    Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

    73-летнего Микки Рурка сняли в закусочной с окрашенными в рыжий цвет волосами

    Певицу Славу под утро выгнали из караоке Лепса

    В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

    В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Кордобы

    В Финляндии отреагировали на призыв спецпредставителя Путина покупать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok