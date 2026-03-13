Реклама

Интернет и СМИ
17:08, 13 марта 2026

Заочно осужденного в России журналиста признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Сергея Резника
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Сергея Резника (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно осужденного в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Резник принимал участие в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций и распространял их. Кроме того, он транслировал недостоверную информацию о решениях российских властей.

Также, подчеркнул Минюст, журналист отождествлял Россию с террористической организацией. Министерство отметило, что Резник живет за рубежом.

    

