Заочно осужденного в России журналиста признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Сергея Резника

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Сергея Резника (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно осужденного в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, Резник принимал участие в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций и распространял их. Кроме того, он транслировал недостоверную информацию о решениях российских властей.

Также, подчеркнул Минюст, журналист отождествлял Россию с террористической организацией. Министерство отметило, что Резник живет за рубежом.