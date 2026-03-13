Реклама

14:37, 13 марта 2026Культура

Звезда «Приключений Электроника» вспомнил последний разговор с жившим на Украине Скромным

Актер Владимир Торсуев заявил, что Василий Скромный ждал встречи с ним в Одессе
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Владимир Торсуев рассказал о последнем разговоре с коллегой по фильму «Приключения Электроника» Василием Скромным, который жил и работал на Украине. Его комментарий передает aif.ru.

По словам Торсуева, в последний раз он говорил со Скромным полгода назад. «Я ему сказал: "Мы возьмем Одессу и обязательно с тобой обнимемся". Он ответил: "Я вас жду". К сожалению, не дождался», — поделился актер, исполнивший в культовой картине роль Электроника.

О смерти Скромного, известного по роли Макара Гусева, сообщалось ранее 13 марта. Артисту был 61 год, он боролся с онкологическим заболеванием.

Помимо «Приключений Электроника», Скромный снялся еще в нескольких фильмах, среди которых «Школа» и «Комбат». Несмотря на актерское образование, полученное в Одесской киностудии, в итоге он решил связать жизнь с мореплаванием и ушел из кино.

