11:59, 14 марта 2026Мир

В Нидерландах в еврейской школе произошел взрыв

В Амстердаме в еврейской школе прогремел взрыв
Виктория Клабукова

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В еврейской школе в Нидерландах прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал AT5 со ссылкой на мэра Амстердама Фемке Халсема.

Взрыв произошел в районе Бюйтенвельдерт у внешней стены школы. На место происшествия оперативно прибыли полиция и пожарные, по их оценкам, ущерб, нанесенный взрывом, минимален. Мэр столицы назвала произошедшее «трусливым актом агрессии» и заявила, что школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать образование, а Амстердам — местом, где могут безопасно жить евреи.

Телеканал напоминает о недавнем нападении на еврейскую общину в Роттердаме, где подожгли синагогу. В бельгийском Льеже неделей ранее вблизи синагоги устроили взрыв, ответственность за который взяло на себя исламистское движение «Харакат Асхаб Аль Кахф». В обоих случаях обошлось без пострадавших, материальный ущерб ограничивался выбитыми стеклами.

12 марта сообщалось о стрельбе в синагоге Temple Israel в американском городе Вест Блумфилд, штат Мичиган. Стрелявшим оказался 41-летний гражданин США ливанского происхождения Айман Мохамад Газали. Накануне он потерял нескольких членов своей семьи, включая племянницу и племянника, в результате израильского нападения на их дом в Ливане.

