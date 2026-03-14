12:56, 14 марта 2026Культура

Стало известно о судьбе артистов с англоязычными псевдонимами в России

Виктория Клабукова

Фото: zignal_88 / Shutterstock / Fotodom  

Российским артистам можно будет не менять англоязычный псевдоним после введения запрета на использование иностранных слов. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе Роспатента.

Написанные на латинице псевдонимы под запрет не попадают. Звезды с подобными псевдонимами смогут продолжить работу без изменений, если официально их зарегистрируют в качестве товарного знака. Вступивший в силу закон об ограничении использования иностранных слов, как пояснили в ведомстве, не относится к товарным знакам, фирменным наименованиям и знакам обслуживания.

Ранее о вероятности запрета иностранных псевдонимов писали РИА Новости. С таким запретом якобы могут столкнуться артисты, не успевшие до 1 марта зарегистрировать свой псевдоним в Роспатенте. Позднее юристы уточнили, что до окончания процедуры регистрации знаменитости могут именовать себя на русском языке.

В России с 1 марта ограничили использование иностранных слов в информации для потребителей и рекламе согласно закону «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Исключение предусмотрено для зарегистрированных до этой даты фирменных названий, товарных знаков и брендов.

