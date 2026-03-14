На Землю обрушилась продолжительная магнитная буря

10:25, 14 марта 2026

На Землю обрушилась первая за весну продолжительная магнитная буря
Виктория Клабукова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom  

Землю накрыла первая за весну продолжительная магнитная буря. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Первые возмущения магнитосферы начали фиксировать с полуночи по московскому времени. Колебания возникли на фоне усиления солнечного ветра, которое в свою очередь связано с корональной дырой на поверхности светила.

Разразившаяся буря, по словам ученых, оказалась на редкость стабильной: все девять часов, которые она продолжается, колебания не ослабевают, оставаясь на уровне G1.7. Такой показатель соответствует буре среднего класса. При этом скорость солнечного ветра составляет порядка 700 километров в секунду, тогда как обычно она не превышает 300–400 километров в секунду — вдвое меньше. Согласно изначальным расчетам, буря должна была затянуться на два-три дня, однако сейчас прогнозируется некоторый перерыв в геомагнитных возмущениях. В ближайшие часы специалисты допускают стабилизацию геомагнитной обстановки.

Ранее астрономы предрекли несколько лет без магнитных бурь. Магнитосфера, по словам экспертов, будет спокойна с 2028 по 2031 год.

