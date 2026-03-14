В России предложили давать компенсацию не получившим место в детсаду

В Госдуме предложили компенсировать няню семьям, не получившим место в детсаду

В Госдуме призвали выдавать компенсацию семьям, оставшимся без места в детском саду. С таким предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов. Его цитирует ТАСС.

Парламентарий считает необходимым выплачивать молодым семьям ежемесячную компенсацию в размере МРОТ, если ребенку не хватило места в государственном или муниципальном детсаду. Выплату предлагается предоставлять до тех пор, пока не появится место. Средства, как предполагает Миронов, могут быть использованы для оплаты услуг няни или частного детского сада. Аналогичная мера, как напомнил депутат, уже применяется в Ленинградской области. Инициатива войдет в резолюцию по итогам Всероссийского форума молодых мам и будет направлена в правительство.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал увеличить размер маткапитала до 730 тысяч рублей на первого ребенка и до 963 тысяч — на второго и последующих детей. Повышение запланировано на 2026 год и затронет как новые сертификаты, так и остатки неиспользованных средств, которые были выданы ранее.