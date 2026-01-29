Реклама

Экономика
15:52, 29 января 2026Экономика

Размер материнского капитала пообещали повысить

Мишустин: В 2026 году маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: morrowlight / Shutterstock / Fotodom

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что в России с 1 февраля 2026 года вырастет величина материнского капитала. Главу правительства процитировало ТАСС.

По словам Мишустина, материнский капитал на первого ребенка увеличат до 730 тысяч рублей, и до 963 тысяч — на второго и последующих детей. Премьер-министр подчеркнул, что повышение затронет как новые сертификаты, так и остатки неиспользованных средств, которые были выданы ранее.

В начале января зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 6,8 процента. Размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 рублей 10 копеек. На второго ребенка, если ранее право на маткапитал не возникало, семья сможет получить 974 189 рубля 12 копеек.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов выступал за то, чтобы размер материнского капитала увеличился в зависимости от числа детей в семье, «чтобы, рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку».

