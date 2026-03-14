Орбан: Европа не сможет выйти из энергетического кризиса без российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа не сможет выйти из энергетического кризиса без поставок российской нефти. О последствиях сохранения санкций он предупредил в своем видеообращении, передает ТАСС.

Глава венгерского правительства отметил, что Соединенные Штаты уже предприняли шаги и стали отменять санкции против России. «Но в Брюсселе все остается по-прежнему», — указал он.

Орбан подчеркнул, что политика Еврокомиссии и канцлера Германии по поддержке санкций в отношении российской нефти привела к тому, что литр бензина стоит уже около 2 евро (около 185 рублей), в Германии — более 2 евро, а в Нидерландах — свыше 2,5 евро.

Орбан пообещал, что не допустит такого же роста цен на топливо в Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заподозрил, что Украина вступила в сговор с Евросоюзом, чтобы добиться смены власти в Венгрии. По его мнению, такие действия могут быть связаны с тем, что Будапешт заблокировал выделение кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро.