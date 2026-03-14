Россияне лишатся цветов из-за стихийного бедствия в Колумбии

Россияне рискуют остаться без гортензий из-за наводнения в Колумбии

Россияне могут лишиться гортензий на фоне стихийного бедствия в Колумбии. Такую вероятность допускает Telegram-канал Shot, ссылаясь на отечественных флористов.

К дефициту гортензий может привести мощное наводнение, обрушившееся на страну-поставщика, Колумбию. На восстановление плантаций, по прогнозам участников рынка, может уйти немало времени. В свете этого флористы ожидают повышения цен на поставки из Эквадора и Кении, за счет которых бизнес попытается заместить выпадающие объемы.

В Колумбии насчитывается около 1,3-1,4 тысячи гектаров плантаций этих цветов. Местные гортензии высоко ценятся в коммерческой флористике за крупные соцветия и доступную стоимость.

