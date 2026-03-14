14:55, 14 марта 2026Мир

ХАМАС призвал Иран перестать атаковать другие страны

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Abid Katib / Getty Images

Палестинское движение ХАМАС призвало Иран перестать атаковать соседние страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление палестинской суннитской организации.

ХАМАС отметил, что военная операция США и Израиля в отношении Исламской Республики нарушает нормы международного права, а также угрожает региональной и международной безопасности. Кроме того, движение призвало перестать наносить удары по соседним странам.

Ранее сообщалось, что Израиль из-за операции против Ирана не считает разоружение ХАМАС главным приоритетом, а сектор Газа стал более уязвимым для эскалации конфликта, чем когда-либо с октября 2023 года.

