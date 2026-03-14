ХАМАС призвал Иран перестать атаковать другие страны

ХАМАС призвал Иран перестать наносить удары по соседним странам

Палестинское движение ХАМАС призвало Иран перестать атаковать соседние страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление палестинской суннитской организации.

ХАМАС отметил, что военная операция США и Израиля в отношении Исламской Республики нарушает нормы международного права, а также угрожает региональной и международной безопасности. Кроме того, движение призвало перестать наносить удары по соседним странам.

Ранее сообщалось, что Израиль из-за операции против Ирана не считает разоружение ХАМАС главным приоритетом, а сектор Газа стал более уязвимым для эскалации конфликта, чем когда-либо с октября 2023 года.