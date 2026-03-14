Кинчев рассказал о помощи от КГБ в уголовном деле

Константин Кинчев: В 1980-х КГБ отмазал меня от уголовного дела

Фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал о неожиданной помощи, которую, как он подозревает, оказал ему КГБ. О своих догадках он поведал специальному корреспонденту «Ленты.ру» Петру Каменченко в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

Вспоминая о событиях, когда на музыканта завели уголовное дело за хулиганство из-за обвинения в выкриках «Хайль Гитлер!» на концерте, Кинчев предположил, что КГБ «отмазал его от уголовки».

«Ничего про контору не знал, мне было пофиг все это, жил, как хотел, и будь что будет. Видимо, поэтому меня ни в Питере, ни в Москве контора не трогала и даже на беседы не вызывала. Я, если честно, немного переживал (всех дергают), а я живу себе, как хочу. Но "Алиса с косой челкой" все поставила на свои места. Кстати, мне кажется, что именно контора меня в итоге отмазала от уголовки. Доказательств у меня нет, так, чуйка», — признался Кинчев.

Рассматривая дело о хулиганстве, суд оправдал Кинчева, а также обязал газету «Смена», опубликовавшую обвинения в статье «"Алиса" с косой челкой», напечатать опровержение этой информации и принести музыканту извинения.

7 марта «Лента.ру» запустила специальный цикл материалов, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба. 7 марта 1981 года в Межсоюзном клубе самодеятельного творчества состоялся первый концерт объединения, на котором выступили «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне». Специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые. В частности, впервые опубликован архив уникальных кадров фотографа Валентина Барановского. На его снимках перед зрителями предстают такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты в истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.