Квадроберы мигрировали в Польшу

РИА: В Польше начало набирать популярность движение «териане»

В Польше начало набирать популярность движение «териане». Об этом РИА Новости рассказал психолог Кшиштоф Заянчковский.

В России эта субкультура была известна как «квадроберы» — люди, копирующие поведение животных. По мнению эксперта, териане привлекают массового пользователя соцсетей тем, что такой контент одновременно забавен, странен и креативен.

Однако в нашей стране популярность квадроберов резко снизилась еще в 2024 году, тогда как териане активно завирусились в Восточной Европе только сейчас. Заянчковский обратил внимание, что видео с терианами набирают сотни тысяч просмотров за считанные дни.

В октябре 2024 года в поселке Пироговский в Подмосковье девочка-квадробер с лезвиями вместо когтей напала на сверстницу. Мать пострадавшей пояснила, что ее дочь на перемене пошла в туалет, где к ней подбежала школьница в маске, повалила на пол и начала ее царапать. До этого в Красноярске в школе № 147 появился учитель-квадробер.