Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:05, 14 марта 2026КультураЭксклюзив

Легендарный музыкант оценил вклад КГБ в русский рок

Олег Гаркуша: власти создали Ленинградский рок-клуб для изучения молодежи
Евгений Шульгин

Фото: Адамович Николай / ТАСС

Участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша назвал возможную причину, по которой в Ленинграде в 1981 году могло появиться официальное объединение рок-музыкантов. Заведение стало местом для изучения молодежной музыкальной субкультуры и ее представителей сотрудниками КГБ, заявил он «Ленте.ру» в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

«Чтобы не искать шелупонь по подвалам, а в одно место зашел — вот тебе тот, а вот — этот», — заявил артист. Гаркуша предположил, что инициатива создания Ленинградского рок-клуба исходила от городских властей.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года и просуществовал до начала 1990-х. До его появления рок-музыкантам приходилось выступать подпольно.

Ранее журналист, писатель и продюсер Андрей Бурлака рассказал, что легализация рока в СССР стала возможна благодаря директору Межсоюзного дома самодеятельного творчества в Ленинграде Анне Ивановой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok