Легендарный музыкант оценил вклад КГБ в русский рок

Олег Гаркуша: власти создали Ленинградский рок-клуб для изучения молодежи

Участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша назвал возможную причину, по которой в Ленинграде в 1981 году могло появиться официальное объединение рок-музыкантов. Заведение стало местом для изучения молодежной музыкальной субкультуры и ее представителей сотрудниками КГБ, заявил он «Ленте.ру» в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

«Чтобы не искать шелупонь по подвалам, а в одно место зашел — вот тебе тот, а вот — этот», — заявил артист. Гаркуша предположил, что инициатива создания Ленинградского рок-клуба исходила от городских властей.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года и просуществовал до начала 1990-х. До его появления рок-музыкантам приходилось выступать подпольно.

Ранее журналист, писатель и продюсер Андрей Бурлака рассказал, что легализация рока в СССР стала возможна благодаря директору Межсоюзного дома самодеятельного творчества в Ленинграде Анне Ивановой.

