Названа сумевшая вывести русский рок из подполья женщина

Андрей Бурлака: Анна Иванова предложила рокерам регулярно и легально собираться

Журналист, писатель и продюсер Андрей Бурлака рассказал, что легализация рока в СССР стала возможна благодаря директору Межсоюзного дома самодеятельного творчества в Ленинграде Анне Ивановой. О своих воспоминаниях он поведал «Ленте.ру» в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

По словам Бурлаки, история Ленинградского рок-клуба началась с желания группы «Аргонавты» отпраздновать 15-летие коллектива. Разрешение сделать это легально музыканты попытались получить у возглавлявшей ЛМДСТ Анны Ивановой, которая в ответ предложила сделать полноценную организацию рокеров.

«Анна Александровна Иванова — женщина от рок-музыки далекая, но готовая рискнуть. Именно она предложила любителям рока регулярно собираться на подведомственной ей территории, обмениваться опытом и знакомить с ним соответствующие органы», — вспомнил Бурлака.

Как рассказал писатель, Иванова была взрослой женщиной с широкими взглядами. «Разговор этот она предложила спонтанно. С кем-то она, наверное, потом советовалась, и ей сказали: "Ну хорошо, дерзайте, что у вас там выйдет"», — объяснил мотивацию чиновницы Бурлака.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года и просуществовал до начала 1990-х. До его появления рок-музыкантам приходилось выступать подпольно.

Ранее сооснователь Ленинградского рок-клуба Николай Михайлов рассказал об отношении КГБ к рокерам в начале 1980-х.