Бывший СССР
00:43, 14 марта 2026

Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики

Лукашенко пригрозил отправить министра сельского хозяйства в штурмовой отряд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил министру сельского хозяйства Юрию Горлову отправкой в штурмовики, если он не наладит строительство профилакториев для новорожденных телят. Видео с пресс-подхода белорусского лидера опубликовало агентство «БелТа» на YouTube.

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — пригрозил Лукашенко.

«Построю и пойду», — заявил Горлов. Президент ответил: «Да, лучше построй, а там уже...».

Ранее Лукашенко посоветовал Украине воздержаться от заявлений касательно ракетного комплекса «Орешник» на территории республики. Таким образом лидер страны ответил на вопрос о том, как он относится к мнению Киева, что НАТО должно считать «Орешник» в Белоруссии законной целью.

    Последние новости

    Орбан смело высказался о России

    Журналист рассказал о «демонических нацистах» на Украине

    Наемник ВСУ рассказал о вербовке через TikTok

    В Конгрессе США обратились к главе Пентагона с требованием по Ирану

    Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики

    Раскрыто настоящее имя Бэнкси

    Пятеро мужчин изнасиловали десятиклассницу и сбросили ее в колодец

    В Британии рассказали об обиде Карла III на Трампа

    Зеленский сделал заявление о победе Украины в конфликте с Россией

    «Иран будет использовать опыт России». Почему удары иранских дронов стали шоком для США и Израиля и как на это повлиял опыт СВО?

    Все новости
