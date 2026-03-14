На Западе назвали ошибки Трампа в войне против Ирана

Ilta-Sanomat: Начало войны с Ираном стало ошибкой Трампа

Президент США Дональд Трамп совершил четыре ошибки в войне против Ирана, одной из которых является само начало боевых действий. Об этом заявило финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Самой большой ошибкой было просто начать войну. Обычно из этого ничего хорошего не выходит, и цена войны всегда очень высока», — сказала профессор Ханна Смит.

Среди других ошибок опрошенные эксперты назвали рост издержек США, американские потери и недооценку ответных действий Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для судов США и Израиля.