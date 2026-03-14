Назван фаворит в матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»

На победу «Зенита» над «Спартаком» можно поставить с коэффициентом 1,91

Букмекеры назвали фаворита в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, фаворитом являются петербуржцы, которые будут играть дома. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,91. Успех гостей оценивается коэффициентом 4,20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,70.

Букмекеры также считают, что матч не получился слишком результативным. На то, что команды на двоих забьют больше трех мячей, принимаются ставки с коэффициентом 1,95.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в субботу, 14 марта, в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 16:00 по московскому времени