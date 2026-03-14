О державшем 68 дней оборону бойце СВО снимут кино

Началась подготовка к съемкам фильма о Герое России Сергее Ярашеве. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.
Пушилин подчеркнул, что подвиг российского бойца специальной военной операции (СВО), который в одиночку держал оборону 68 дней, будет экранизирован. По его словам, уже началась подготовка к съемкам.
Продюсер будущей картины Андрей Кретов добавил, что планируется снять полнометражное кино, а не сериал. По его словам, сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.
Ранее Сергей Ярашев получил звание Героя России. В интервью он рассказал, что все дни обороны искал укрытие в старых ангарах, а еду и боеприпасы получал с дронов.