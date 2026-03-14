Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:53, 14 марта 2026Бывший СССР

О державшем 68 дней оборону бойце СВО снимут кино

В России снимут кино о державшем 68 дней оборону бойце СВО
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Началась подготовка к съемкам фильма о Герое России Сергее Ярашеве. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что подвиг российского бойца специальной военной операции (СВО), который в одиночку держал оборону 68 дней, будет экранизирован. По его словам, уже началась подготовка к съемкам.

Продюсер будущей картины Андрей Кретов добавил, что планируется снять полнометражное кино, а не сериал. По его словам, сценаристом и режиссером выступит Андрей Симонов.

Ранее Сергей Ярашев получил звание Героя России. В интервью он рассказал, что все дни обороны искал укрытие в старых ангарах, а еду и боеприпасы получал с дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Украины обратился к Орбану со словами «остановись»

    Назван вызывающий особенно мучительное похмелье и запредельную нагрузку печень алкоголь

    Япония призвала отменить санкции на российскую нефть

    Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

    Два аэропорта Москвы перестали принимать самолеты

    В Крыму представили тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Раскрыто решение послов стран ЕС о санкциях в отношении российских бизнесменов

    Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

    Мошенники обманули известного ученого на сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok