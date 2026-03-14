Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 14 марта 2026Россия

Определен перечень заболеваний россиян вне программы ОМС

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Заболевания, которые передаются половым путем и туберкулез не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что перечень заболеваний и состояний, по которым россияне получают бесплатную медицинскую помощь, определяется и ежегодно корректируется в составе программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. По его словам, в списке не попавших в программу ОМС заболеваний оказались болезни, вызванные вирусом иммунодефицита (ВИЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), расстройства поведения, туберкулез и ряд других. Он объяснил, что эти заболевания выходят за рамки медицинских стандартов и переходят в сферу личной ответственности и финансирования гражданина через платные услуги или ДМС.

Уфимцев подчеркнул, что система ОМС — это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. «Она построена на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи», — сказал глава ВСС. Он сказал, что в некоторых случаях при этих заболеваниях медицинскую помощь пациенты могут получить бесплатно, но их финансирование происходит не за счет системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения из денег, выделенных из федерального или регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь на 2026 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар. Киевская область обесточена, в столице начались пожары

    Москвичей призвали убрать зимние куртки подальше

    Назван следующий соперник Ислама Махачева в UFC

    Стало известно количество погибших военных США в начала операции против Ирана

    В российском регионе хаски едва не оскальпировала двух детей

    Определен перечень заболеваний россиян вне программы ОМС

    Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала

    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета

    Трамп предложил блогеру Полу устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым

    В США отреагировали на потерю очередного союзника в конфликте с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok