Определен перечень заболеваний россиян вне программы ОМС

РИА: Туберкулез и СПИД не лечатся по ОМС

Заболевания, которые передаются половым путем и туберкулез не лечатся по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что перечень заболеваний и состояний, по которым россияне получают бесплатную медицинскую помощь, определяется и ежегодно корректируется в составе программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. По его словам, в списке не попавших в программу ОМС заболеваний оказались болезни, вызванные вирусом иммунодефицита (ВИЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), расстройства поведения, туберкулез и ряд других. Он объяснил, что эти заболевания выходят за рамки медицинских стандартов и переходят в сферу личной ответственности и финансирования гражданина через платные услуги или ДМС.

Уфимцев подчеркнул, что система ОМС — это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. «Она построена на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи», — сказал глава ВСС. Он сказал, что в некоторых случаях при этих заболеваниях медицинскую помощь пациенты могут получить бесплатно, но их финансирование происходит не за счет системы ОМС, а в рамках государственной системы здравоохранения из денег, выделенных из федерального или регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь на 2026 год.