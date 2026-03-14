Орбан высказался об идее украинской колонии в Венгрии

Орбан: Венгрия не будет украинской колонией и не пойдет на шантаж Зеленского

Венгрия не будет украинской колонией и не поддастся на шантаж президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении, передает Index.

«Давайте вместе противостоять украинскому шантажу. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский здесь не командует!» — заявил венгерский глава кабмина.

Орбан также напомнил о действиях Киева в отношении нефтепровода «Дружба». По его словам, Зеленский пытается оказать на Венгрию политическое давление и заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС. Премьер Венгрии также призвал всех прийти на памятное мероприятие в центре столицы Венгрии — День революции 1848 года.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко написал письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, с которым знаком еще с 1990-х годов. Он призвал его остановиться, говоря о нынешнем напряжении между Киевом и Будапештом.