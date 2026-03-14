Орбан высказался об идее украинской колонии в Венгрии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 14 марта 2026

Орбан: Венгрия не будет украинской колонией и не пойдет на шантаж Зеленского
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Венгрия не будет украинской колонией и не поддастся на шантаж президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении, передает Index.

«Давайте вместе противостоять украинскому шантажу. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский здесь не командует!» — заявил венгерский глава кабмина.

Орбан также напомнил о действиях Киева в отношении нефтепровода «Дружба». По его словам, Зеленский пытается оказать на Венгрию политическое давление и заставить Будапешт согласиться на вступление Украины в ЕС. Премьер Венгрии также призвал всех прийти на памятное мероприятие в центре столицы Венгрии — День революции 1848 года.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко написал письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, с которым знаком еще с 1990-х годов. Он призвал его остановиться, говоря о нынешнем напряжении между Киевом и Будапештом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

    Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

    Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

    Крах НАТО при Трампе допустили

    Водителям напомнили о новом типе транспорта на дорогах

    Европе пообещали затяжной кризис без российской нефти

    Раскрыты подробности о перехвате дронов ВСУ у Московской области

    «Краснодар» вырвал победу у худшей команды РПЛ и упрочил лидерство в чемпионате

    Не выходившего из дома в течение семи лет мальчика нашли среди мусора

    Россиянка описала один продукт в США фразой «загадка американской гастрономии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok