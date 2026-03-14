Польша подняла в воздух авиацию из-за России

06:38, 14 марта 2026

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за якобы активности России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X пишет оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

В публикации отмечается, что наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки также приведены в готовность.

Подчеркивается, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Ранее польские аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрывали в связи с операциями военной авиации. Согласно данным оперативного командования вооруженных сил, в воздушном пространстве Польши действовали польские и союзные военно-воздушные силы в районе границы с Украиной.

