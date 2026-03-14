Посольство США в Ираке подверглось атаке

AL Arabia: Беспилотник атаковал посольство США в Багдаде.

Источник иракских службах безопасности подтвердил, что в субботу, 14 марта, по американской дипмиссии был нанесен удар беспилотником. Отмечается, что над зданием заметили дым. Других подробностей не приводится.

До этого Иран вновь атаковал военную американскую базу «Виктория», расположенную в столице Ирака Багдаде. После этого на базе начался пожар. Также Иран нанес удар по месту дислокации военных США в иракском Эрбиле.