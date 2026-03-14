Премьер Польши обвинил президента в подготовке к выходу страны из ЕС

03:29, 14 марта 2026Мир

Премьер Польши Туск уличил Навроцкого в подготовке к выходу страны из ЕС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польский премьер Дональд Туск обвинил президента республики Кароля Навроцкого в том, что он готовится к выходу страны из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Еврокомиссия в январе одобрила для Варшавы выделение 44 миллиардов евро. Сделано это в рамках кредитной программы ЕС по закупкам вооружения. Позднее закон, который дает правительсиву реализовывать эту кредитную программу, принял польский парламент.

Между тем, в четверг президент Польши Кароль Навроцкий наложил на этот закон вето, что сразу вызвало шквал критики, в том числе от правительства. По мнению Туска, право вето главы государства является «решающим этапом того большого поворота, который сделал председатель (лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав – прим. «Ленты.ру») Качиньский».

Как уверяет Туск, та антиевпроейская кампания, начавшаяся благодаря Качиньскому, поставила лидера страны в безвыходную ситуацию. «Те, кто говорит, что это вход в Polexit, в выход Польши из Евросоюза, к сожалению, все больше и больше правы», — уверяет он.

Ранее бывший депутат сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что Польше следует разработать план полного закрытия границы с Украиной.

