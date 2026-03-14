00:18, 14 марта 2026

В Индии пятеро мужчин надругались над десятиклассницей и сбросили ее в колодец
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gary Meulemans / Unsplash

Пятеро мужчин надругалась над школьницей в округе Саран на западе индийского штата Бихар и сбросили ее в колодец. Об этом пишет The Times of India.

Сообщается, что десятиклассницу схватили пять человек, затащили в здание и надругались над ней в ванной. Местные жители услышали крики девушки. Поняв, что их могут поймать, мужчины сбросили несовершеннолетнюю в колодец. Она не выжила.

Преступники скрылись, убежав в сторону полей. В результате правоохранители смогли задержать одного из них. Сестра школьницы рассказала, что их семья знает всех этих мужчин. Какие отношения их связывают, не поясняется.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш вышедший из тюрьмы мужчина напал на 16-летнего подростка и забил его молотком. Трагедия случилась в деревне Саманна. Несовершеннолетний шел к сестре на праздник, когда его сзади атаковал мужчина.

    Последние новости

    Орбан смело высказался о России

    Раскрыто настоящее имя Бэнкси

    Пятеро мужчин изнасиловали десятиклассницу и сбросили ее в колодец

    В Британии рассказали об обиде Карла III на Трампа

    Зеленский сделал заявление о победе Украины в конфликте с Россией

    «Иран будет использовать опыт России». Почему удары иранских дронов стали шоком для США и Израиля и как на это повлиял опыт СВО?

    Раскрыты подробности обнаружения детских тел в реке под Москвой

    Легендарный музыкант оценил вклад КГБ в русский рок

    Первый советский рэкетир Монгол держал в страхе Москву. Как он стал вором в законе и правил под себя понятия преступного мира?

    Власти Швеции задержали россиянина с перехваченного танкера

    Все новости
