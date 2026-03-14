Пятеро мужчин изнасиловали десятиклассницу и сбросили ее в колодец

В Индии пятеро мужчин надругались над десятиклассницей и сбросили ее в колодец

Пятеро мужчин надругалась над школьницей в округе Саран на западе индийского штата Бихар и сбросили ее в колодец. Об этом пишет The Times of India.

Сообщается, что десятиклассницу схватили пять человек, затащили в здание и надругались над ней в ванной. Местные жители услышали крики девушки. Поняв, что их могут поймать, мужчины сбросили несовершеннолетнюю в колодец. Она не выжила.

Преступники скрылись, убежав в сторону полей. В результате правоохранители смогли задержать одного из них. Сестра школьницы рассказала, что их семья знает всех этих мужчин. Какие отношения их связывают, не поясняется.

