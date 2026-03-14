Опубликовано видео взрыва у еврейской школы Амстердама

В Амстердаме радикальные исламисты опубликовали видео взрыва у еврейской школы

Малоизвестная радикальная организация «Движение правой исламской молодежи» выложила видео взрыва у еврейской школы в Амстердаме. Ролик публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

На кадрах видно, что оператор прячется за автомобилями, возле здания школы горит огонь, через мгновение происходит взрыв, после чего человек, ведущий съемку, сбегает с места теракта. Отмечается, что движение правой исламской молодежи взяло на себя ответственность за произошедшее. Радикалы также взяли на себя ответственность за взрыв у синагоги другого голландского города — Роттердама.

Ранее сообщалось, что стал известен личный мотив напавшего на синагогу в США.