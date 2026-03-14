Раненого краснокнижного дельфина без левого глаза обнаружили в российском регионе

В Краснодарском крае обнаружили раненого дельфина без левого глаза

В Краснодарском крае обнаружили раненого краснокнижного дельфина без левого глаза. Об этом сообщили в Telegram-канале Delfacenter.

По данным канала, дельфин — азовка, ее его называют черноморской свиньей. Его нашли 11 марта в лагуне на Большом Утрише. Он несколько дней держится на одном месте и не уходит. Выехавшие на место сотрудники научно-экологического Центра спасения дельфинов увидели, что животное двигается активно, нормально дышит и внешне выглядит тоже нормально, однако, благодаря сделанным на профессиональную камеру снимкам, зоологи обнаружили рану у грудного плавника, невскрывшийся абсцесс на боку и признаки истощения.

Затем, 12 марта состояние дельфина ухудшилось — у него появились эпизоды явной потери ориентации в пространстве. Прибывший на помощь блогер-водолаз погрузился в воду и установил, что повреждения животного гораздо серьезнее, чем предполагали специалисты. У него обширная застарелая рана с некротическими изменениями в районе левого грудного плавника и отсутствие левого глаза. Специалисты отмечают, что такие ранения у живых китообразных они еще не встречали.

Они направили в Росприроднадзор запрос на разрешение оказать помощь дельфину прямо на месте, однако, животное ушло из лагуны. В последний раз дельфина видели там вечером 12 марта.

