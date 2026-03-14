Раскрыта причина смерти заслуженной артистки РСФСР Арининой

99-летняя заслуженная артистка РСФСР Аринина скончалась из-за слабого сердца

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни из-за слабого в силу ее возраста сердца. Причину случившегося с актрисой раскрыли в ее окружении, передает РИА Новости.

«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — добавила собеседница агентства.

При этом уточняется, что Аринина в последние годы жизни не болела ничем серьезным.

Аринина известна ролями в фильмах «Почти смешная история», «Осенний марафон» и «Отцы и деды», а также «Гостья из будущего». Похороны артистки пройдут в закрытом формате согласно ее завещанию.