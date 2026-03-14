Раскрыты подробности убийства москвички футболистом

Shot: Дочь убитой футболистом женщины могла быть знакома с подозреваемым

Дочь женщины, которую убил уроженец Ставропольского края, похитивший ценности из сейфа, могла быть знакома с подозреваемым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Девушку увезли в отдел полиции, сейчас с ней общаются следователи. По предварительным данным, во время происшествия она также находилась в квартире, но футболист Даниил Секач, который подозревается в убийстве, ее не тронул. Отмечается, что он расправился с матерью и сбежал.

Как сообщили соседи, ночью они слышали шум и громкие звуки. Квартиру вскрыли только днем, после того, как домой не смогла попасть старшая дочь убитой.

Ранее сообщалось, что мошенники, притворившись сотрудниками полиции, убедили 16-летнюю девочку открыть дверь злоумышленнику. Мужчина зашел в квартиру, похитил ценности из сейфа и убил мать девочки. В ходе расследования был задержан 20-летний уроженец Ставропольского края.