Силовые структуры
23:59, 14 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности убийства москвички футболистом

Shot: Дочь убитой футболистом женщины могла быть знакома с подозреваемым
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дочь женщины, которую убил уроженец Ставропольского края, похитивший ценности из сейфа, могла быть знакома с подозреваемым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Девушку увезли в отдел полиции, сейчас с ней общаются следователи. По предварительным данным, во время происшествия она также находилась в квартире, но футболист Даниил Секач, который подозревается в убийстве, ее не тронул. Отмечается, что он расправился с матерью и сбежал.

Как сообщили соседи, ночью они слышали шум и громкие звуки. Квартиру вскрыли только днем, после того, как домой не смогла попасть старшая дочь убитой.

Ранее сообщалось, что мошенники, притворившись сотрудниками полиции, убедили 16-летнюю девочку открыть дверь злоумышленнику. Мужчина зашел в квартиру, похитил ценности из сейфа и убил мать девочки. В ходе расследования был задержан 20-летний уроженец Ставропольского края.

    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    В Иране дерзко высказались о хваленом зонтике безопасности США

    В России сделали подарок выполнившему «прыжок кобры» борцу

    Раскрыты подробности убийства москвички футболистом

    КСИР сообщил об эвакуации рядом с американскими промышленными предприятиями

    Финский политик сделал неожиданное заявление о России

    Эпичное извержение одного из самых активных вулканов в мире попало на видео

    США запустили противобункерную ракету по Ирану

    Нетаньяху обратился к Украине с одной просьбой

    Раскрыта причина смерти заслуженной артистки РСФСР Арининой

    Все новости
