22:57, 14 марта 2026

Россиян предупредили о начале скрытых увольнений

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Российские работодатели в 2026 году могут проводить скрытую оптимизацию штата. Кроме того, как рассказали «Газете.Ru» в департаменте организационного развития Роскачества, компании некоторых секторов уже начинают к ней подходить.

Однако массовых увольнений с большой вероятностью не будет. Работодатели будут действовать точечно, например, сокращать непродуктивных сотрудников, переводить работников на неполный день, а также отказываться от расширения штата.

«Работодатели переходят от стратегии «хватать всех» к более осторожному найму и удержанию ценных кадров», — добавили в Роскачестве.

В свою очередь, дефицит кадров в промышленности, машиностроении, ОПК, строительстве и ЖКХ продолжит сохраняться, компании остро нуждаются в квалифицированных рабочих и инженерах.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова назвала способы привлечения внимания работодателей к своему резюме.

