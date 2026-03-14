Россиян предупредили о начале скрытых увольнений

Роскачество: Российские работодатели в 2026 году приступят к скрытым увольнениям

Российские работодатели в 2026 году могут проводить скрытую оптимизацию штата. Кроме того, как рассказали «Газете.Ru» в департаменте организационного развития Роскачества, компании некоторых секторов уже начинают к ней подходить.

Однако массовых увольнений с большой вероятностью не будет. Работодатели будут действовать точечно, например, сокращать непродуктивных сотрудников, переводить работников на неполный день, а также отказываться от расширения штата.

«Работодатели переходят от стратегии «хватать всех» к более осторожному найму и удержанию ценных кадров», — добавили в Роскачестве.

В свою очередь, дефицит кадров в промышленности, машиностроении, ОПК, строительстве и ЖКХ продолжит сохраняться, компании остро нуждаются в квалифицированных рабочих и инженерах.

