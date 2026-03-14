Россиян предупредили о штрафе за использование стиральной машины ночью

Юрист Хромченко предупредил о штрафе за использование стиральной машины ночью

Штраф до 5 тысяч рублей грозит россиянам за использование стиральной машины ночью, если ее работа нарушает тишину и покой соседей. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

В каждом из российских регионов действуют законы, которые предписывают соблюдение тишины в конкретный промежуток времени и устанавливают ответственность за ее нарушение. Специалист указал, что исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определен. Таким образом, даже стиральная машинка может приносить неудобства соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства.

По словам собеседника агентства, в большинстве регионов РФ нарушение тишины карается штрафом от 500 до 3 тысяч рублей. В некоторых регионах штрафы достигают 5 тысяч рублей. При этом Хромченко уточнил, что штрафы применяются при наличии веских доказательств: свидетельских показаний двух или более лиц или видеозаписи.

Ранее начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова рассказала, что за слишком шумную уборку в квартире россиянам грозит штраф. При этом в некоторых домах могут быть установлены свои нормы тишины, и шуметь запрещено также с 13:00 до 15:00, когда спят маленькие дети.