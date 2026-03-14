03:44, 14 марта 2026

Россиянам рассказали о праздничных выходных в 2026 году

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Россияне будут отдыхать в 2026 году еще 89 дней, если учитывать праздничные дни. Об этом журналистам РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В общем 2026 год включает в себя 365 календарных дней, из которых рабочими считаются 247 дней, тогда как выходными и нерабочими считаются 118 дней.

«На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных», — отметил эксперт.

Число рабочих и нерабочих дней может меняться от года к году. На это влияет общее количество дней в году, перенос выходных, которые совпали с праздниками, и другие факторы.

Ранее директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина отметила, что человек имеет право не отвечать на звонки коллег в нерабочее время. По ее словам, закон предполагает возможное привлечение к работе только в исключительных случаях и при соблюдении строгих условий.

