Россиянам рассказали об улучшающем настроение продукте

Врач Тяжельников: Бананы помогают бороться со стрессом и улучшают настроение

Бананы помогают бороться со стрессом, а также улучшают настроение. О полезных свойствах данного продукта РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что бананы являются ценным источником кремния, витамина B6, магния и калия. «Они [бананы] помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца», — отметил врач.

При этом, уточнил специалист, чтобы бананы приносили пользу, следует учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованную норму — она составляет один-два плода в день.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы продукт, который он считает одним из самых полезных. Им, по мнению эксперта, является морская рыба.