Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:18, 14 марта 2026

Россиянам рассказали об улучшающем настроение продукте

Врач Тяжельников: Бананы помогают бороться со стрессом и улучшают настроение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Бананы помогают бороться со стрессом, а также улучшают настроение. О полезных свойствах данного продукта РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что бананы являются ценным источником кремния, витамина B6, магния и калия. «Они [бананы] помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца», — отметил врач.

При этом, уточнил специалист, чтобы бананы приносили пользу, следует учитывать индивидуальные особенности организма и не превышать рекомендованную норму — она составляет один-два плода в день.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы продукт, который он считает одним из самых полезных. Им, по мнению эксперта, является морская рыба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok