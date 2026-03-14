13:32, 14 марта 2026

Россиянка сделала дорогостоящее окрашивание и возмутилась результатом

Екатерина Ештокина

Парикмахер Катерина Кандаурова из Санкт-Петербурга сделала дорогостоящее окрашивание и возмутилась результатом. Историей она поделилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом kanndrika рассказала, что мечтала сходить в роскошный салон, где стоимость сложного окрашивания составляет от 35 тысяч рублей. При этом россиянка пожаловалась, что мастер сразу стала обращаться к ней на «ты», а также за такую цену услуги предложила только напиток и конфеты с сушками.

Кроме того, Кандаурова осталась недовольна тем фактом, что специалист сделал ей уход за дополнительную стоимость, не уведомив об этом заранее. В результате на кассе счет на оплату составил 43 тысячи рублей. «Посудите сами, стоит ли окрашивание волос таких денег или нет», — заключила она.

Девушка продемонстрировала внешний вид после преображения. Ролик стал вирусным, набрав более 100 тысяч просмотров.

Ранее в марте известный колорист Кари Хилл раскрыла секрет окрашивания сыгравшей жену Кеннеди-младшего актрисы. По ее словам, на воссоздание светлого оттенка прядей для Пиджон у нее ушли почти сутки.

