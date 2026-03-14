Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

Россиянка Варвара Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту и 26,95 секунды. Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером стала канадка Микаэла Госселин.

Для Ворончихиной это вторая победа на нынешних соревнованиях. Ранее она стала первой в супергиганте, а также стала второй в гигантском слаломе и третьей в скоростном спуске.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, они соревнуются с флагом и гимном. К текущему моменту россияне завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.