Российская горнолыжница собрала полный комплект наград на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Ворончихина завоевала серебро на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, выступающая в классе LW6/8-2, завоевала серебро на Паралимпиаде в Италии. Она стала второй по сумме двух попыток в гигантском слаломе с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды, передает ТАСС.

Уточняется, что золото в данном виде программы завоевала шведка Эбба Оршё. Ее результат — 2 минуты 22,42 секунды.

До этого российская спортсменка также взяла золото и бронзу на Играх. Таким образом, Ворончихина собрала полный комплект наград.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что конец 2025-го — начало 2026 года знаменательны тем, что российские спортсмены возвращаются в мировой спорт с национальными гимном и флагом.

