Российский боксер рассказал о завершении карьеры из-за выпавших зубов

Российский боксер Чудинов рассказал о завершении карьеры из-за выпавших зубов

Российский боксер Федор Чудинов рассказал о причине завершения карьеры. Интервью с ним опубликовано на канале Mash на спорте во «ВКонтакте».

«Бои постоянно переносили, а нужно держать вес. Я по полгода недоедал, зубы начали рассыпаться. Половину зубов потерял. Это длилось два года, поэтому я решил закончить карьеру и начать заниматься чем-то другим», — заявил Чудинов.

Чудинов завершил карьеру в конце декабря 2023 года. На тот момент спортсмену было 36 лет. Последний бой он провел в сентябре 2022-го, победив представителя Узбекистана Фарруха Джураева.

Россиянин провел 30 боев в профессиональной карьере. Он одержал 26 побед, потерпел три поражения, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Чудинов владел поясом чемпиона мира WBA (Super) во втором среднем весе.