Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 14 марта 2026

Силы ПВО сбили атаковавшие Москву шесть беспилотников

Собянин: Системы ПВО уничтожили 25 беспилотников на подлете к Москве
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Александр Река / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны сбито еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил глава города.

Через несколько минут он опубликовал сообщение об атаке еще трех беспилотников. Они также были уничтожены. За сутки на подлете к столице были сбиты 25 беспилотников.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за утро 14 марта над российскими регионами перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, атаке подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Смоленская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    Долина рассказала о хейте в свой адрес

    В московском аэропорту второй раз за день ввели ограничения

    Россия уличила Британию в попытках милитаризации Арктики

    Эрдоган высказался об участии Турции в конфликте на Ближнем Востоке

    «Зенит» победил «Спартак» в матче РПЛ

    Силы ПВО сбили атаковавшие Москву шесть беспилотников

    Пенсионер поверил телефонным аферистам и расстался с 10 миллионами рублей

    Тренер детской команды «Факел» Гавришев проиграл в казино деньги на турнир

    В одной европейской стране заметили наплыв украинских мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok