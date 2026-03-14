Силы ПВО сбили атаковавшие Москву шесть беспилотников

Собянин: Системы ПВО уничтожили 25 беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Системой ПВО Минобороны сбито еще три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил глава города.

Через несколько минут он опубликовал сообщение об атаке еще трех беспилотников. Они также были уничтожены. За сутки на подлете к столице были сбиты 25 беспилотников.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за утро 14 марта над российскими регионами перехвачено и уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, атаке подверглись Брянская, Белгородская, Курская и Смоленская области.