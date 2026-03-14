Система ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

Собянин: ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 14 марта, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Силами ПВО министерства обороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее 14 марта сообщалось, что Украина выпустила почти 90 беспилотников по России. Силы противовоздушной обороны за 11 часов уничтожили 87 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России.