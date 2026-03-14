12:40, 14 марта 2026Россия

Система ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в субботу, 14 марта, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Силами ПВО министерства обороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее 14 марта сообщалось, что Украина выпустила почти 90 беспилотников по России. Силы противовоздушной обороны за 11 часов уничтожили 87 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России.

