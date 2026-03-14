США отправили 10 тысяч дронов с Украины на Ближний Восток

Bloomberg: США отправили 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops на Ближний Восток

США перебросили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных для Украины. Об этом сообщил министр армии США Дэн Дрисколл, передает Bloomberg.

Речь идет об оснащенных искусственным интеллектом дронах Merops. Уточняется, что цель отправки беспилотников — отразить атаки Ирана без использования дорогостоящих средств противоракетной обороны (ПРО). Дрисколл добавил, что Merops были направлены в регион в течение 5 дней после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США направляют на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты и дополнительные боевые корабли.