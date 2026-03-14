Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 14 марта 2026

США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла усилия арабских стран по прекращению огня в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Оман несколько раз пытался открыть канал переговоров между Вашингтоном и Тегераном, однако США дали понять, что не заинтересованы в этом. Кроме того, Иран отказался вести диалог до прекращения интенсивных бомбардировок и не согласится на частичное возмещение ущерба.

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok