18:42, 14 марта 2026Мир

Стал известен срок закрытия воздушного пространства Ирана

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран продлил запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени (11:30 по московскому) воскресенья, 22 марта», — заявил источник агентства.

При этом исключением могут стать полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, совершаемые в целях поиска и спасения и выполняемые по отдельным разрешениям.

Ранее иранская гостелерадиокомпания сообщила, что американский самолет-заправщик KC-135 был поражен ракетой. Никому из членов экипажа выжить не удалось. В инциденте также участвовал второй самолет, который был поврежден, но смог приземлиться.

