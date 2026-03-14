04:33, 14 марта 2026Мир

Трамп назвал «большое препятствие» для иранцев в свержении режима

Трамп заявил, что протестующие в Иране рискуют получить выстрел прямо в голову
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются иранцы на пути к свержению режима. Об этом он заявил в радиоинтервью ведущему Fox News Брайану Килмиду.

По словам американского лидера, протестующие в Иране рискуют получить выстрел «прямо в голову». Он добавил, что режим поддерживает контроль в основном с помощью силы, «Поэтому я действительно считаю, что это большой барьер для тех, у кого нет оружия», — отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп отказался давать какие-либо обещания по защите жителей Ирана, которых призывает к свержению власти в государстве. «Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону; еще слишком рано», — сказал он.

