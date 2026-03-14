Трамп рассказал о переобувке своих министров

Трамп заявил, что ему нравится переобувать своих министров

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится переобувать своих министров. Его слова приводит CNN.

По словам Трампа, он заменил обувь у своих министров с целью недопущения кроссовок на ногах представителей своей команды. «Как человек, который много лет носил неподходящую и не очень удобную обувь, я получаю от этого удовольствие», — заявил он.

Трамп отдельно отметил, что покупает обувь тем представителям своей команды, кто жалуется на неудобство. CNN отмечает, что некоторые представители Белого дома даже шутят на эту тему. В частности, что многие из чиновников боятся не надевать подаренную Трампом обувь.

Ранее глава Белого дома заявил, что пока не может озвучить сроки завершения конфликта с Ираном. По его словам, военная операция продлится «столько, сколько потребуется».