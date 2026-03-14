13:34, 14 марта 2026Мир

Трамп рассказал о переобувке своих министров

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heather Diehl / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится переобувать своих министров. Его слова приводит CNN.

По словам Трампа, он заменил обувь у своих министров с целью недопущения кроссовок на ногах представителей своей команды. «Как человек, который много лет носил неподходящую и не очень удобную обувь, я получаю от этого удовольствие», — заявил он.

Трамп отдельно отметил, что покупает обувь тем представителям своей команды, кто жалуется на неудобство. CNN отмечает, что некоторые представители Белого дома даже шутят на эту тему. В частности, что многие из чиновников боятся не надевать подаренную Трампом обувь.

Ранее глава Белого дома заявил, что пока не может озвучить сроки завершения конфликта с Ираном. По его словам, военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

