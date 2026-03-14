15:45, 14 марта 2026Мир

Не выходившего из дома в течение семи лет мальчика нашли среди мусора

Виктория Клабукова

Фото: Printexstar / Shutterstock / Fotodom

В Турции полиция спасла мальчика, которого не выпускали из дома в течение семи лет. Об этом сообщает портал Haberler.com.

Восьмилетнего мальчика обнаружили в провинции Бурса в обветшалом доме среди груд мусора. На протяжении семи лет отец скрывал его от матери, гражданки Германии, с которой познакомился за границей. Мальчик родился в 2018 году, а через год мужчина вместе с возлюбленной и ребенком вернулся в Турцию. Тогда же между родителями возник неразрешимый конфликт, после которого мужчина решил оставить сына у себя на родине. Поначалу он отдал ребенка своей матери, затем скрывал его у других своих родственников. Все эти годы малыш не покидал стен дома и не посещал школу. Впоследствии у мужчины случился сердечный приступ, и мальчик остался без отца.

Поиски мальчика начались, когда его бабушка перестала являться на судебные заседания. За ней установили наблюдение, в результате которого удалось найти заброшенный дом, в котором держали ребенка. Мальчика обнаружили в истощенном состоянии. Его передали органам соцзащиты. Бабушку и двоюродного брата мальчика арестовали по обвинению в незаконном лишении человека свободы. Полиция продолжает расследование.

Ранее в Мексике нашли ребенка, похищенного собственной матерью 25 лет назад. В 1999 году, когда девочке было чуть меньше двух лет, мать выкрала ее у отца и перевезла через границу. Обнаружить девочку удалось благодаря ДНК-тесту.

