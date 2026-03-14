В Британии рассказали об обиде Карла III на Трампа

Spectator: Карл III был против визита Трампа в Британию из-за слов о Канаде

Король Великобритании Карл III выступал резко против государственного визита президента США Дональда Трампа из-за его слов о Канаде. Об обиде монарха на американского лидера сообщил журнал The Spectator.

Утверждается, что Букингемский дворец «категорически и постоянно выступал против» визита Трампа. Личный секретарь короля предложил сначала организовать частную встречу с президентом США, а уже затем, в 2026 или 2027 году, «возможно», устроить государственный визит, однако офис британского премьер-министра Кира Стармера отклонил это предложение.

По данным издания, позиция Карла III была обусловлена высказываниями Трампа о «51-м штате США Канаде», которые король, являющийся также главой канадского государства, «не нашел смешными». Впоследствии экс-посол Британии в США Питер Мандельсон донес эту позицию до Белого дома, после чего Трамп перестал шутить про аннексию Канады.

Ранее Дональд Трамп в очередной раз пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть США.