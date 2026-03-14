04:38, 14 марта 2026

В Европе признали попадание в ловушку после решения США по России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Решение США о смягчении санкций против российской нефти фактически загнало Европу в ловушку. Об этом в материале для издания The European Conservative (ТЕС) сообщил испанский журналист Хавьер Вильямор.

Как отмечает автор, данный шаг имеет большое политическое значение — Белый дом открыто признал, что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. Кроме того, пишет Вильямор, единоличное решение Соединенных Штатов фактически поставило Европу в безвыходное положение.

«После решения Вашингтона разница в подходах между США и ЕС стала очевидной. Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. (...) В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить», — указывает журналист. В итоге Европа попала в ловушку между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики, резюмирует Вильямор.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

