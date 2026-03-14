13:52, 14 марта 2026Россия

В Госдуме захотели запретить мангалы

Депутат Милонов предложил запретить одноразовые мангалы для шашлыков
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: mykhailo pavlenko / Shutterstock / Fotodom  

В Госдуме хотят запретить одноразовые мангалы для шашлыков. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, сообщает Shot.

По его словам, такая мера может помочь природе. Он рассказал, что выступает категорически против них, поскольку после посиделок народ оставляет их в лесу, что негативно влияет на экологию, поэтому мангалы из тонкого металла необходимо запретить.

При этом депутат отметил, что покупать вместо них шампуры и мангалы за 25 тысяч рублей не нужно, ведь это «верх пошлости». Кроме того, вводить ГОСТ на шампуры и мангалы Милонов не считает нужным, так как это повлечет за собой сильный рост цен.

Ранее Милонов поддержал инициативу члена Общественной палаты России Натальи Москвитиной, которая предложила пересмотреть функцию развода через портал «Госуслуги».

