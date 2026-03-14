Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 14 марта 2026Россия

В Крыму представили тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России

Константинов: Крыму в составе Украины грозило уничтожение
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Крыму в составе Украины грозило уничтожение. Тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России представил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Крымчане 12 лет назад вернулись в свое цивилизационное пространство. Ушла угроза уничтожения самой республики, самого Крыма, всех ценностей, которые были связаны и важны для Крыма», — сказал он.

По его словам, референдум, проведенный в Крыму в 2014 году, стал образцом решения региональных проблем и «хорошим уроком для многих любителей свергать законные правительства, организовывать государственные перевороты».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о присоединении Крыма, назвав полуостров неотъемлемой частью России. Он заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за присоединение к России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Украины обратился к Орбану со словами «остановись»

    Назван вызывающий особенно мучительное похмелье и запредельную нагрузку печень алкоголь

    Япония призвала отменить санкции на российскую нефть

    Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

    Два аэропорта Москвы перестали принимать самолеты

    В Крыму представили тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Раскрыто решение послов стран ЕС о санкциях в отношении российских бизнесменов

    Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

    Мошенники обманули известного ученого на сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok