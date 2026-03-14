Крыму в составе Украины грозило уничтожение. Тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России представил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Крымчане 12 лет назад вернулись в свое цивилизационное пространство. Ушла угроза уничтожения самой республики, самого Крыма, всех ценностей, которые были связаны и важны для Крыма», — сказал он.

По его словам, референдум, проведенный в Крыму в 2014 году, стал образцом решения региональных проблем и «хорошим уроком для многих любителей свергать законные правительства, организовывать государственные перевороты».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о присоединении Крыма, назвав полуостров неотъемлемой частью России. Он заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за присоединение к России.